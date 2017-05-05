Во Владимирской области подорожал детский отдых в лагерях

Стоимость путёвок в зависимости от оздоровительного учреждения выросла в среднем от двухсот до двух тысяч рублей. В муниципальных лагерях цена варьируется от 12,5 до 19 тысяч рублей, в ведомственных и частных – от 19,4 до 25,5 тысяч рублей.

Директор департамента образования Ольга Беляева заявила, что в этом году родительская плата за отдых в загородных оздоровительных лагерях не превысит 20%. В утверждённых муниципалитетами документах по организации детского отдыха также фигурирует «потолок» родительской платы – 20%.

К примеру, во Владимире полная стоимость утверждена в размере 15 тысяч рублей – на 1,5 тысячу рублей выше прошлого года. На сайтах лагерей «Икар» и «Дружба» уже размещены объявления, что работающие родители, вне зависимости от сферы занятости, могут купить путевку за 3000 рублей (сделать это можно уже с 17 мая).

Есть среди муниципалитетов и передовики отдыха, которые решили еще больше снизить долю родительской платы. Так, в Вязниковском районе утвердили долю в размере 13,3%, а в Меленковском районе – 17%.

Вместе с тем, в Коврове обратная ситуация. Там, как и в прошлом году, родители платят почти 50% от стоимости путевки. Все дело в том, что местный бюджет не берет на себя дополнительные расходы по оздоровлению детей. До недавнего времени так было и во Владимире. В прошлые годы за 20% от полной стоимости ездили только дети бюджетников, остальные, кому не компенсировало предприятие затраты на отдых, платили полную стоимость путевки за вычетом областной поддержки в размере 2000 рублей.

Кстати, детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, власти намерены отправить в детские лагеря бесплатно. Учет таких семей ведут собесы. В этом году финансирования хватит на путевки для 5000 детей.

В целом в нынешнем году в области откроются 27 загородных лагерей, 359 лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений, 7 палаточных лагерей и 13 лагерей труда и отдыха. Всего на оздоровительную кампанию из областного бюджета выделяют 361 млн рублей.