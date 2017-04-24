У владимирцев есть 5 дней на выбор проекта «пешеходки»

На выбор горожан представлены 3 дизайн-проекта, разработанных участниками открытого национального архитектурного конкурса. Его итоги будут подведены уже 28 апреля, поэтому у владимирцев всего несколько дней на то, чтобы выбрать подходящий вариант.

Впрочем, между работами, выставленными на сайте, большой разницы нет. Все три проекта предполагают закрыть улицу Девическую для всех видов транспорта, кроме велосипедов. Везде присутствуют лавочки, клумбы, деревья и кустарники, а пешеходная зона замощена плиткой. Вот иллюстрации к первому проекту.

Этот, первый, вариант кажется более выразительным, завершенным. Автор проработал вопросы использования каждого метра пешеходной зоны. Тут и фонтан, и лавочки-шезлонги, и детская площадка, а ещё скульптура «Владимирский тяжеловоз», входная группа в виде Золотых ворот, места для настольных игр.

Второй проект оригинален тем, что вместо лавочек отдыхающим предлагают качели. Кроме того, автор замахнулся на то, чтобы «забрать» у автомобилистов и улицу Княгининскую – там, судя по проекту, свободно гуляют пешеходы.

Третий проект – наиболее схематичный, включает множество открытых веранд для общепита и деревьев, которые окаймляют круговые лавочки.

Пока на сайте проголосовали 13 человек, больше всего – за первый вариант. Кстати, он очень похож на тот самый проект, который был представлен мэрией пару лет назад.

Иллюстрации проектов с сайта администрации г. Владимира

Фото: http://www.on33.ru/catalog0002/metelitsa.jpg