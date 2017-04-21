Владимирцев приглашают стать волонтерами проекта «Дружба поколений»

Добровольческое движение «Доброштаб» при поддержке управления по делам молодежи администрации города Владимира объявляет набор волонтеров в проект «Дружба поколений».

Организаторы проекта подчеркивают, что все чаще каждый из нас заботится только о себе, забывая при этом о том, что где-то есть очень одинокие люди, которым не хватает новых положительных эмоций и общения.

Проверить себя на умение быть терпимым, участным, ответственным, слушать, учить, понимать, открывать в себе и других людях что-то новое и интересное можно в проекте “Дружба поколений”.

К сотрудничеству приглашаются ответственные волонтеры, готовые взять шефство над ветераном или одиноким пожилым человеком и два раза в месяц посещать его с целью оказания адресной помощи.

Чтобы стать волонтером, необходимо позвонить по телефону: (4922) 53-33-33 или написать в официальную группу ВКонтакте.

К слову, проект «Дружба поколений» работает с ноября 2014 года.

Подробнее: http://sledizanami.ru/news/view/2249/