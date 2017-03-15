Главный умник России опять приедет во Владимир

20 марта профессор МГИМО, а также известный писатель и телеведущий посетит ВлГУ.

Автор и бессменный ведущий интеллектуальной телеолимпиады «Умники и умницы» проведёт открытую лекцию для студентов и преподавателей университета. Лекция состоится в аудитории 335 главного корпуса вуза (ул. Горького, 87). Начало в 16:00.

В этом году телевизионной государственной телеолимпиаде для старшеклассников «Умники и умницы» исполняется 25 лет. Об истории интеллектуальной передачи, поиске талантливых ребят и многом другом расскажет гость ВлГУ.

Помимо лекции профессор примет участие в финале региональной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы земли Владимирской». Как и в прошлом году, Юрий Вяземский войдёт в состав жюри интеллектуального конкурса.

Юрий Павлович Вяземский – кандидат исторических наук, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики Московского государственного института международных отношений.

Фото: http://test.st-trek.ru/yurij-vyazemskij/