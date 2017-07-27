Обещанный визит Владимира Вольфовича во Владимир состоится, но в более позднее время. Ранее пресс-служба регионального отделения ЛДПР сообщала, что лидер либерал-демократов прибудет 31 июля на владимирский железнодорожный вокзал в 12.40. По новой версии, Жириновский появится в городе на Клязьме в тот же день, но в 17.19.

Посмотрев в расписание, нетрудно догадаться, что поезд, на котором приедет Владимир Вольфович – всё тот же «Стриж» (точно такой должен был прийти в 12.40), в пути он пробудет 1 час 39 минут. «Люкс» с душевым модулем, столиком, телевизором и розеткой обойдётся партийному лидеру в 3 101 рубль.

А вот информация о том, что будет делать любимец электората во Владимире, не менялась. Как сообщает пресс-служба ВРО ЛДПР, Владимир Вольфович Жириновский совершит небольшую прогулку по городу и встретится с партийным активом области. Далее последует переезд на площадку «Территория смыслов».

Фото: http://www.tulapressa.ru