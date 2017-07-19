Жириновский прилетит во Владимир на «Стриже»

Как сообщила «Призыву» пресс-секретарь владимирского регионального отделения ЛДПР Олеся Дрозд, 31 июля Владимирскую область посетит Владимир Жириновский. Лидера российских либерал-демократов будут встречать на железнодорожном вокзале в 12.40.

«Призыв» посмотрел расписание поездов и выяснил, что именно в это время (точнее, в 12.39) из столицы во Владимир прибывает скоростной поезд «Стриж». Стало быть, Владимир Вольфович приедет в губернскую столицу региона-33 на нём. Скорее всего, в пути он будет занимать приличествующий для руководителя такого ранга люкс (СВ) с кондиционером.

Как указывается на сайте РЖД, в купе «люкса» находится душевой модуль, откидной столик, телевизор и розетка 220В. Пассажиру также выдается электронный ключ доступа в купе. Стоит путь от Москвы до Владимира в таком вагоне 3 101 рубль с человека.

По информации пресс-службы ВРО ЛДПР, прибыв в город, Владимир Вольфович Жириновский планирует совершить небольшую прогулку по Владимиру и встретиться с партийным активом области. Далее последует переезд на площадку «Территория смыслов». Кстати, это будет уже второй приезд лидера ЛДПР на молодежный форум. Первый состоялся в прошлом году.

Фото: https://zebra-tv.ru/novosti/vlast/zhirinovskiy-na-vokzale/?