Во Владимир приедет Александр Адабашьян

Премьерный показ фильма «Жили-были мы» состоится завтра в кинокомплексе «Руськино». Начало в 13.00.

Его организуют Владимирская областная библиотека для детей и молодежи совместно с региональным Киноцентром. В рамках премьеры пройдет творческая встреча школьников города и области с авторами повести, сценаристами Александром Адабашьяном и Анной Чернаковой, а также исполнительницей главной роли Софьей Галишниковой.

Кинодраматург, художник, киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, постановщик оперных спектаклей… Говорить о заслугах, ролях и регалиях Александра Адабашьяна можно много. Одна их крайних его наград – «Золотой орёл», полученный за лучшую работу художника-постановщика (фильм «Жили-были мы») в этом году. Сам Александр Артёмович выделяет из всего звание заслуженного художника РСФСР (1983), заслуженного деятеля искусств (2016) и лучший дебют («Мадо: До востребования») на фестивале «Сезар» в 1991 году.

Александр Адабашьян лично представит владимирцам фильм, снятый по его повести, созданной в соавторстве с Анной Чернаковой «Хрустальный ключ, или Жили-были мы». Книга стала лауреатом третьей степени престижного Международного конкурса имени Сергея Михалкова.

По сюжету киноленты мама девочки Маруськи сильно обиделась на неё и папу за испорченный чертёж и сломанные часы. Она уезжает в город, а когда вернется – не знает. Папа решает, что в отместку они с Маруськой тоже уедут, куда глаза глядят. Но девочке не хочется покидать свой дом и маму. Девочка старается потянуть время и дождаться возвращения мамы. Поэтому она начинает рассказывать папе сказку про то, как мама, будучи еще маленькой девочкой, ради его спасения отправилась в приключение в прошлое. Там она пережила страшные опасности и встретила удивительных людей.

Фото: http://koltsegrad-tv.3dn.ru/index/adabashjan_foto/0-97