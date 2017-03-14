Энтузиасты прошли на лыжах от Северной Гривы до Петушков

Вместе с друзьями Алексей Терентьев стартовал из подмосковного поселка Северная Грива, а финишировал в Петушках Владимирской области.
Видео о о путешествии экстремал разместил на своей странице «Вконтакте». По словам лыжника, в двухдневный поход отправились 7 человек: двое человек на лыжах, четверо пешком и водитель на внедорожнике – для подстраховки . 37-километровый маршрут путешественники преодолели за 2 дня с ночевкой в палатке лесу.
Основная трасса до Петушков проходила через лес. Как отмечает Терентьев, сложнее всего было передвигаться по насту, в котором уже появились проталины.
Тогда на помощь лыжнику пришла автомобильная тяга. Остаток пути до финиша экстремал проделал, зацепившись тросом за внедорожник. Из Петушков путешественники отправились по домам уже общественным транспортом.
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