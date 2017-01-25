От Главпочтамта будет одна дорога – в полицию

Территориально новая схема, размещенная на сайте владимирской мэрии, охватывает исторический центр города. В частности, улицы Подбельского, Воровского, Володарского, Комсомольская, Столетовых, которые используются водителями в качестве дублера основной транспортной магистрали «исторического ядра» – Большой Московской.

На этих маленьких узеньких улочках расположено множество офисов, в итоге в будний день они заполнены припаркованным транспортом. Никакие запрещающие знаки эффекта не оказывают. Для наведения порядка и была разработана новая схема.

Первый раз мэрия представила её еще в прошлом году. Тогда широкого опроса населения не проводили, но, поинтересовавшись мнением представителей СМИ и общественных организаций, чиновники решили повременить с новаторством.

Сейчас – иначе. Схема разработана, и она представлена в Сети для обсуждения. Владимирцев приглашают высказаться «за» или «против» плана организации движения. А там, в плане, много интересного. К примеру, улицу Подбельского на протяжении от Главпочтамта до регионального УВД задумано сделать односторонней (с направлением в сторону полиции). А на Воровского водители проедут в обратном направлении.

Улица Володарского станет двусторонней. И еще будет задействован крутой спуск, выходящий со стороны Подбельского на Ерофеевский спуск и Гагарина.

На сегодня за схему проголосовало уже 3272 человека, против – 849.

К сведению, мэрия уже проводила публичный опрос по другой схеме с использованием улиц Чернышевского, Белякого, Белоконской. Свыше 5,5 тысяч человек одобрили схему движения транспорта по частному сектору.

Фото: http://vgv.avo.ru/1/1/2660/009.HTM