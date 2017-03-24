В Вязниковском районе вместо четырех больниц будет одна

Это произойдёт на основании постановления губернатора области «О реорганизации государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Вязниковская центральная районная больница». В состав этого же учреждения войдут и относящиеся к указанным трём больницам поликлиники, ФАПы и амбулатории.

Таким образом, «Вязниковская ЦРБ» окажется единственной больницей-юридическим лицом в Вязниковском районе, а прежде самостоятельные больницы в Никологорах, Мстере и вязниковском микрорайоне «Нововязники» станут ее структурными подразделениями. Главврачи этих больниц станут заместителями главврача ЦРБ Марины Коноваловой. Сокращение ждёт сотрудников финансово-экономических отделов и часть хозяйственного персонала поселковых больниц.

Как заверила Марина Коновалова, врачей и медперсонал реорганизация не затронет. Не должны испытать неудобств и пациенты. Прикреплённые ранее к местным больницам бригады «Скорой помощи» планируется передать ГБУЗ ВО «Станция скорой медицинской помощи г. Вязники», хотя базироваться они по-прежнему станут на базе бывших поселковых больниц для возможности более оперативного выезда по вызовам граждан.

Это уже вторая масштабная реорганизация медучреждений в Вязниковском районе. В процессе предыдущей в 2009 году в состав «Вязниковской ЦРБ» вошли инфекционная и детская больницы, поликлиники, а также противотуберкулезный диспансер, расположенные в черте города Вязники.

Фото: http://медицина33.рф/images/image_lpu/vcrb.jpg