В Муромском вокзале нашли изюминку

Здание Муромского железнодорожного вокзала признан экспертами туристического портала “Туту.ру” одним из самых необычных в стране. В список самых оригинальных также попали здания в Санкт-Петербурге, Старом Осколе, Казани, Витебске, Сургута, Екатеринбурга, Тынды и Пскова. Вокзал на станции Муром приглянулся составителям рейтинга за свой необычный вид.

“Строительство вокзала было приурочено к открытию железнодорожного моста через Оку и запуску новой Московско-Казанской железной дороги, – говорится на туристическом портале. – Железнодорожный вокзал Мурома -одна из визитных карточек города. Небольшое симпатичное здание с вековой историей похоже на уютный теремок. Вокзал построен по проекту архитектора Модеста Дурнова в начале XX века. Проект выполнен в необычном неорусском стиле: здесь и узоры-кокошники, и граненые башенки по краям, и эркеры, и крылечки. Неудивительно, что здание муромского вокзала внесено в список памятников архитектуры. На вокзале есть музей, рассказывающий об истории станции, а на Привокзальной площади стоит построенный в 1953 году паровоз серии Л-2248, у которого любят фотографироваться туристы”.

Сложно отрицать историческую ценность и эстетическую составляющую объекта. Но, к сожалению, и за нарядным и необычным фасадом порой скрываются проблемы. Так, конце 2016-го Владимирская транспортная прокуратура в ходе проверки железнодорожного вокзала в Муроме установила ряд нарушений. Среди них – отсутствие в кассах специальных устройств для слабослышащих пассажиров и неудовлетворительное состояние асфальтового покрытия первой посадочной платформы. Горьковская железная дорога и начальник вокзала должны устранить выявленные нарушения. Все-таки железнодорожный вокзал должен не только радовать глаз, но быть безопасным и удобным.