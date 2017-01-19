Киржачским чиновникам запретили запугивать приют

Поводом для визита стала публикация в «Призыве». Представители областного комитета по социальной политике, киржачской районной администрации, Общественной палаты побывали в «Мамином домике», чтобы выяснить: есть ли у приюта поводы для беспокойства, и нет ли в сложившейся ситуации злоупотреблений со стороны чиновников.

Об итогах встречи рассказал Геннадий Прохорычев, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области.

– Мы досконально исследовали сложившуюся ситуацию и вот что выяснилось. В работе приюта действительно были нарушения. В частности, то здание, которое «Мамин домик» занимает по договору безвозмездной аренды, принадлежит все-таки не приюту, а районной администрации. Тем не менее, в здании была сделана перепланировка. Домик на месте бывшего сарая, где планируется оборудовать учебные мастерские, также был возведен без разрешительной документации. Даже на собственной земле не все можно делать без предварительных согласований, а на арендованной – тем более.

При этом комиссия не увидела ничего такого, что могло бы привести к выселению приюта, сносу сделанных ими изменений и т.п. Все это можно узаконить. Также необходимо привести в соответствие с законодательством правоустанавливающие документы – там, в частности, до сих пор не прописано, что в здании возможно проживание женщин с детьми.

Арина Серавкина, основатель приюта – очень добрая, активная и милосердная женщина. Но, к сожалению, у нее нет юридического образования. Поэтому все проблемы с законом, которые возникли у приюта, сразу же вызвали у нее ужас и шок. Мы поняли, что заниматься документами ей будет сложно и договорились о помощи с Елизаветой Кустовой, председателем Владимирского регионального отделения Молодежного союза юристов РФ.

Честно говоря, у нас вызвала удивление позиция администрации района. С одной стороны, они действовали в рамках закона, но с другой – полностью игнорировали человеческий фактор, заняли слишком жесткую позицию в отношении «Маминого домика» и его обитателей. Очень многие проблемы, возникшие в течение последнего года, можно было бы решить мирным путем, без того запугивания и стресса, которое испытал приют. Да, это не самый простой путь, он потребовал бы определенных усилий. Но, на мой взгляд, именно он был бы наиболее правильным. В конце концов, чиновник – это слуга народа, а не начальник. Представителям районной администрации мы дали понять – такой важный социальный и благотворительный проект – это флаг, который необходимо нести с гордостью.

Так что «Мамин домик» по-прежнему будет работать, а мы будем ему всеми силами помогать.