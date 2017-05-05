Студенты МГУ помогут вязниковским чиновникам

Если в прежние советские времена студенты из мегаполисов приезжали в провинцию в стройотряд или на картошку, то теперь они помогают чиновникам. «Десант» студентов старших курсов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова – главного вуза страны высадится 1 июня 2017 года в городе Вязники.

Группа из 15-ти старшекурсников МГУ, обучающихся по специальностям организации муниципального и государственного управления, в течение двух недель будет проходить практику на базе администрации Вязниковского района.

Как подчеркнули в районной администрации, практиканты не из Вязников, а по большей части из Москвы и столичного региона. Вязниковские чиновники рассчитывают привлечь помощников из МГУ, отличающихся хорошей подготовкой и отсутствием стереотипов, для подбора вариантов оптимизации управления местным муниципалитетом.

Кроме того, практиканты намерены подробно ознакомиться с наиболее крупными вязниковскими промышленными предприятиями с целью более детального понимания экономического положения данной территории.

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