Хотя праздник Рождества Христова издавна считался одним из самых любимых на Руси, православных Христорождественских храмов во Владимирском крае немного.

Один из них находится в старинном селе Заколпье, которое прежде находилось во Владимирском уезде, потом полтора столетия состояло в Меленковской округе, а теперь является населенным пунктом Гусь-Хрустального района. По преданию, когда-то очень давно, на опушке среди вековых сосен – отрогов знаменитых мещерских лесов, был чудесным образом обретен образ, изображающий рождение божественного младенца Иисуса Христа. Крестьяне воздвигли на месте находки часовню, а потом срубили там деревянный храм, освященный в честь Рождества Христова, который в народе так и стали называть – Рождество Христово в Заколпье.

Возможно, это случилось еще при Дмитрии Донском или даже еще ранее, потому что уже в 1462 году село Заколпье упоминается в завещании (духовной) великого князя Московского Василия II Темного – внука победителя в Куликовской битве. Тогда Василий II передал села Заколпье (название происходит от реки Колпь) и Черсево своей жене княгине Марии Ярославне. С тех пор Заколпье на четыре с половиной столетия оставалось в дворцовом ведомстве, являясь владением великокняжеской, а потом и царской фамилии.

В первой половине XVII столетия Заколпье было вотчиной боярина Никиты Ивановича Романова – двоюродного брата царя Михаила Федоровича Романова, последнего в нецарственной ветви знаменитого рода. Однако в 1654 году боярин Романов умер, не оставив наследников, и его имения перешли его двоюродному племяннику царю Алексею Михайловичу. В 1682 году царь Федор Алексеевич завещал Заколпье Московскому Новоспасскому монастырю. Монастырским владением село оставалось до 1764 года, а потом стало казенным. В 1834-1845 гг. на средства местных крестьян и меленковских помещиков был выстроен каменный Христорождественский храм в архитектурном стиле классицизма, а в 1862-м возведена колокольня, увенчанная высоким шпилем.

В конце 1890-х гг. население Заколпья достигало почти 1100 человек, а само село являлось центром отдельной Заколпской волости.

Прихожанами Христорождественского храма были не только жители села, но и окрестные помещики. В их числе – Евфимия Дмитриевна Арсеньева – двоюродная сестра матери Михаила Юрьевича Лермонтова, вышедшая замуж за меленковского помещика и уездного предводителя дворянства подполковника Петра Алексеевича Чижова. До сих пор в церковной ограде Христорождественского храма Заколпья непосредственно за алтарем сохранилось надгробие из серо-розового гранита, на котором можно разобрать надпись: «Здесь погребено тело рабы Божией Евфимии Дмитриевны Чижовой, урожденной Арсеньевой, скончавшейся 5 февраля 1873 года на 62-м году от рождения».

Погребал Евфимию Дмитриевну в Заколпье протоиерей Петр Васильевич Миртов, который в течение 46 лет, с 1853 по 1899 гг., служил настоятелем местной церкви и благочинным почти полвека. Кстати, беломраморный памятник Миртова, скончавшегося в 1899 году, тоже сохранился и находится неподалеку от надгробия Чижовой-Арсеньевой.

Сын протоиерея Христорождественского храма Василий Петрович Миртов, родившийся в Заколпье, окончил медицинский факультет Московского университета и стал военным врачом. Он служил в разных полках – Тобольском и Нарвском пехотных, в Астраханском гренадерском, а потом «вырос» до дивизионного и корпусного врача. Василий Миртов закончил карьеру санитарным инспектором Московского военного округа в чине тайного советника, равного генерал-лейтенанту, получив потомственное дворянство, и скончался в 1916 году в возрасте 59 лет.

Однако среди владимирского духовенства большую известность получил другой уроженец Заколпья и сын местного священника Иван Иванович Альбицкий, тоже ставший сельским пастырем. Однако прославился он не в качестве проповедника или богослова, а как автор популярных песен с ярко выраженным сатирическим оттенком. Его песенку «Настоечка двойная, настоечка травная, сквозь уголь пропускная – усладительная!» владимирское духовенство, большинство представителей которого были не прочь приложиться к рюмочке, с удовольствием распевало во время своих застолий. Еще одна его распространенная сатира называлась «Воздыхания псаломщика», полное наименование которой куда более пространно: «По случаю вести о поступлении окончивших курс семинарии на причетнические места». Творческое наследие Альбицкого могло бы оказаться куда большим, но он скончался от чахотки в 1862 году в возрасте всего лишь 29 лет.

В 1914-1922 гг. священником в Христорождественской церкви села Заколпье служил Николай Васильевич Поспелов, выпускник Владимирской духовной семинарии 1907 года. Позже его перевели в Московскую область, где отец Николай сменил несколько приходов. Там в январе 1938-го Поспелов был арестован, осужден по обвинению в антисоветской агитации и в феврале того же года расстрелян. В 1956 году батюшку посмертно реабилитировали, а в 2000-м причислили к лику святых как священномученика.

Сын отца Николая Кронид Поспелов, родившийся в 1920 году в Заколпье, участвовал в Великой Отечественной войне, служил в механиком в частях ВВС, а вскоре после Победы принял иноческий постриг в Псково-Печерском монастыре с именем Нафанаила. В этой обители он выполнял различные послушания – на сельхозработах и на восстановлении монастырских строений, а потом длительное время занимал должность казначея, будучи рукоположен в сан архимандрита. Образ Нафанаила очень объемно выписан в известной книге архимандрита Русской православной церкви Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые». Скончался архимандрит Нафанаил (Поспелов) 9 августа 2002 года и был погребен в монастырских пещерах.

Современником Николая Поспелова был известный старец священноисповедник Петр Чельцов – выходец из Рязанской епархии, который в годы сталинских репрессий много лет провел в заключении. В 1943 году после очередного освобождения из лагеря батюшка был определен настоятелем Христорождественского храма в Заколпье, где церковь фактически не закрывалась – одна из немногих в Гусь-Хрустальном районе и в пределах всей нынешней Владимирской области.

Псаломщик храма Рождества Христова в Заколпье, служивший там с отцом Петром, рассказывал: «На Пасху к батюшке столько приходило народа, что пространство у Царских врат между железными перилами завязывалось веревками, чтобы народ не подавил отца Петра. С каждым прихожанином, подходившим к кресту после литургии, батюшка на Пасху троекратно лобызался и говорил: «Христос Воскресе». Это неимоверная нагрузка, не считая службы. На ногу батюшка был очень легкий. Надевал лапти и ходил по деревням для совершения треб. Причем говорил: «Ах, работы мало, работы мало». Это значило, что мало треб. После войны много было людей с нервными расстройствами. Отец Петр соборовал, причащал и даже дерзал отчитывать бесноватых. Нередко он помогал деньгами неимущим – на строительство».

В Заколпье Петр Чельцов служил до нового ареста, уже шестого по счету, в 1949 году. В одном из северных лагерей он провел еще 6 лет, пока в 1955-м его не освободили как престарелого инвалида 2-й группы. Поначалу батюшка вернулся в Заколпье, но потом был назначен настоятелем храма в селе Великодворье Гусь-Хрустального района, где и священствовал до самой кончины в 1972 году. В 2000-м отец Петр был прославлен в Соборе новомучеников и исповедников Российских.

В 2012 году исполнилось 550 лет со времени упоминания Заколпья в исторических источниках. И уже пять с половиной столетий Рождество Христово для селян там самый главный — престольный праздник.

Николай Фролов

На фото: Архимандрит Нафанаил (Поспелов) — уроженец Заколпья