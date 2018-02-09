Просто добавь еды: поддержи свои силы на лыжной прогулке

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Питаемся на прогулке правильно
Лыжная прогулка не только полезна и приятна, но ещё и физически тяжела. Особенно для новичков: отсутствие опыта, неправильное дыхание и лишние движения здорово отнимают силы. Лучший способ не надорваться – вовремя перекусить. Вот только есть нужно и можно не всё. Вместо крекеров с копчёным салом (такое действительно советуют на просторах Интернета), мы предлагаем вам 3 типа здорового питания на лыжне.
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Продукты-энергетики
Подходят для длительной прогулки с несколькими остановками. Есть лучше чаще, но меньше.
Яблоки – насыщены минералами, микроэлементами и витаминами. Фрукт придаст вам силы и не ляжет тяжким грузом, из-за которого захочется прилечь в сугроб.
Миндаль – богат ненасыщенными омега-кислотами. В 70-х годах прошлого века учёные доказали, что эти соединения защищают эскимосов от гипертонии, тромбоза и атеросклероза. И пусть омега-кислоты коренные северяне получали не из миндаля, а из рыбы, именно эти вещества помогали им пройти на лыжах десятки километров, не перегружая организм.
Фото: itd1.mycdn.me
Овсяные батончики – современная пищевая “батарейка”. Медленные углеводы – то, что нужно для тех, кто решился покорить лыжню Прокуророва в “Дружбе”. Зерно в таких батончиках подвергается меньшей термической обработке, витаминов остаётся больше.
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ПП-перекус
Конечно, всё вышеперечисленное вредным тоже не назовёшь. Но для тех, кто не рассчитывает проехать на лыжах больше 1-2 км, подойдёт полезное питание в небольших количествах.
Молочный коктейль – не берите готовый в магазине, лучше сделайте своими руками. Рецепт крайне простой: 100 г молока, 100 г ягод и 50 г творога. Вкусно и полезно!
Запечённое яблоко с творогом – готовится быстро, съедается ещё быстрее. Вынимаете из яблока сердцевину, кладёте туда творог и ставите в микроволновку минут на семь. Готово!
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Только жидкость
Бывает так, что тратить время на перекус не хочется вообще, но помочь организму справиться с нагрузками надо. Выручить может маленький термос какао с горьким шоколадом. Напиток даст вам силу, энергию и поднимет настроение, ведь это так вкусно! Не жадничайте, нужно потереть в молоко всего лишь 1-2 кусочка черного шоколада (содержание какао не менее 70%).
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Совет эксперта
Татьяна Пушкова,
спортсмен-инструктор по лыжным гонкам
Простой еды для поддержания сил вполне достаточно. Мнение, что для восполнения потраченной энергии обязательно нужно съесть что-нибудь очень калорийное или жирное, – ошибочно. Я бы посоветовала на короткую прогулку не брать с собой ничего, кроме сладкого чая и уже упомянутого какао, этого точно хватит. Если предстоит долгое лыжное путешествие, не увеличивайте количество еды кратно, это только испортит отдых.
Просто добавь еды: поддержи свои силы на лыжной прогулке
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Обсуждение 2
Призыв, вы для Владимирцев пишете или для всей России? Где в статье хоть слово о жизни во Владимире?
Татьяна Пушкова – прекрасная Владимирская спортсменка, которая говорит очень важные вещи! Спасибо!