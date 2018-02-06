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Лучшие катки за пределами Владимира

Короткий список областных ледовых арен

  1. Короткий список областных ледовых арен

    Покататься на коньках можно не только во Владимире. Скажете, факт? Но вы даже представить не можете, как много катков в нашей области! Некоторые из них ничем не уступают владимирским. Ковров, Муром и Гусь-Хрустальный – вся полезная информация о главных ледовых аренах этих районных центров в нашем коротком списке. Поехали!

  2. Спортивный центр "Ковровец"

    Общая информация: ледовая площадка – 30 на 60 метров. Используется для тренировок спортсменов, расписание лучше уточнять заранее.

    Адрес: Ковров, ул. Еловая, 1
    Телефон: +7 49232 9-93-81
    Режим работы: с 8-00 до 22-00 ежедневно

    Сколько стоит (за один час): взрослый – 150 рублей, детский – 70 рублей. Стоимость проката: 50 рублей

  3. "Дворец спорта". п.г.т. Мелехово

    Общая информация: хороший лед и много места! Идеально, как для новичка, так и для любителя.

    Адрес: поселок Мелехово, Первомайская ул., 110
    Сайт: http://dvorezsporta.ru
    Режим работы: 09:00 – 21:00, суббота, воскресенье – выходной.
    Телефон: +7 (49232) 7-84-75

    Сколько стоит (за один час): дети – 70 рублей, взрослые – 150 рублей. Прокат: дети – 30 рублей, взрослые – 50 рублей

  4. Каток "Кристалл". Муром

    Общая информация: крытый каток с искусственным льдом. Достаточно новый и ухоженный. Для свиданий в День влюблённых – идеально! Но режим работы нестабильный из-за большого количества чемпионатов, тренировок и других мероприятий. Уточняйте все детали заранее

    Адрес: Муром, бул. Тихомирова, 15
    Соцсети: https://vk.com/club41597621
    Тел: (849234) 2-51-06

    Сколько стоит: час катания на коньках – 40 рублей. Разовое занятие по обучению катанию на коньках под руководством инструктора (60 минут) – 100 рублей. Проката нет

  5. Стадион "Гастелло". Муром

    Общая информация: каток не самого лучшего качества, но для вечернего катания очень даже подойдет.

    Адрес: г. Муром, Стахановская ул., 15
    Телефон: +7 (49234) 9-27-48

    Сколько стоит: одно посещение – 50 рублей. Стоимость проката – 65 рублей/час.

  6. Стадион "Грань". Гусь-Хрустальный

    Общая информация: каток совсем небольшой. Отсутствие длинных полос разгона не нравится безбашенным подросткам, любящим гонять и подрезать новичков, так что есть шанс покататься спокойно.

    Адрес: Гусь-Хрустальный, улица Добролюбова, 23
    Сайт: https://vk.com/fc_gran
    Режим работы: круглосуточно
    Телефон: +7 (49241) 3‑31-90

    Сколько стоит: басплатно! Проката нет

  7. Стадион "Центральный". Гусь-Хрустальный

    Общая информация: центральный и самый главный стадион города. Удобный режим работы и отличный лед!

    Адрес: Гусь-Хрустальный, Интернациональная улица, 11
    Сайт: http://gus-info.ru/org/1375
    Режим работы: будни с 14:00 до 22:00, в выходные с 11:00 до 22:00.
    Телефон: +7 (49241) 3-21-40.

    Сколько стоит: одно посещение – 40 рублей. Прокат – 60 рублей, гардероб – 30 рублей

  8. Спорткомплекс имени А.В. Паушкина. Гусь-Хрустальный

    Общая информация: лед достаточно ухоженный и подготовленный в том числе и для профессиональных занятий.

    Адрес: Гусь-Хрустальный, улица Кравчинского, 4А
    Сайт: http://paushkina.ru
    Режим работы: будни с 08:30 – 16:00, в субботу – до 21:00, а в воскресенье до 13:00.
    Телефон: + 7 (49241) 2-36-62.

    Сколько стоит: бесплатно! Проката нет
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