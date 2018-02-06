Лучшие катки за пределами Владимира

Общая информация: хороший лед и много места! Идеально, как для новичка, так и для любителя.

Адрес: поселок Мелехово, Первомайская ул., 110

Сайт: http://dvorezsporta.ru

Режим работы: 09:00 – 21:00, суббота, воскресенье – выходной.

Телефон: +7 (49232) 7-84-75

Сколько стоит (за один час): дети – 70 рублей, взрослые – 150 рублей. Прокат: дети – 30 рублей, взрослые – 50 рублей