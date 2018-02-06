Лучшие катки за пределами Владимира

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Короткий список областных ледовых арен
Покататься на коньках можно не только во Владимире. Скажете, факт? Но вы даже представить не можете, как много катков в нашей области! Некоторые из них ничем не уступают владимирским. Ковров, Муром и Гусь-Хрустальный – вся полезная информация о главных ледовых аренах этих районных центров в нашем коротком списке. Поехали!
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Спортивный центр "Ковровец"
Общая информация: ледовая площадка – 30 на 60 метров. Используется для тренировок спортсменов, расписание лучше уточнять заранее.
Адрес: Ковров, ул. Еловая, 1
Телефон: +7 49232 9-93-81
Режим работы: с 8-00 до 22-00 ежедневно
Сколько стоит (за один час): взрослый – 150 рублей, детский – 70 рублей. Стоимость проката: 50 рублей
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"Дворец спорта". п.г.т. Мелехово
Общая информация: хороший лед и много места! Идеально, как для новичка, так и для любителя.
Адрес: поселок Мелехово, Первомайская ул., 110
Сайт: http://dvorezsporta.ru
Режим работы: 09:00 – 21:00, суббота, воскресенье – выходной.
Телефон: +7 (49232) 7-84-75
Сколько стоит (за один час): дети – 70 рублей, взрослые – 150 рублей. Прокат: дети – 30 рублей, взрослые – 50 рублей
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Каток "Кристалл". Муром
Общая информация: крытый каток с искусственным льдом. Достаточно новый и ухоженный. Для свиданий в День влюблённых – идеально! Но режим работы нестабильный из-за большого количества чемпионатов, тренировок и других мероприятий. Уточняйте все детали заранее
Адрес: Муром, бул. Тихомирова, 15
Соцсети: https://vk.com/club41597621
Тел: (849234) 2-51-06
Сколько стоит: час катания на коньках – 40 рублей. Разовое занятие по обучению катанию на коньках под руководством инструктора (60 минут) – 100 рублей. Проката нет
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Стадион "Гастелло". Муром
Общая информация: каток не самого лучшего качества, но для вечернего катания очень даже подойдет.
Адрес: г. Муром, Стахановская ул., 15
Телефон: +7 (49234) 9-27-48
Сколько стоит: одно посещение – 50 рублей. Стоимость проката – 65 рублей/час.
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Стадион "Грань". Гусь-Хрустальный
Общая информация: каток совсем небольшой. Отсутствие длинных полос разгона не нравится безбашенным подросткам, любящим гонять и подрезать новичков, так что есть шанс покататься спокойно.
Адрес: Гусь-Хрустальный, улица Добролюбова, 23
Сайт: https://vk.com/fc_gran
Режим работы: круглосуточно
Телефон: +7 (49241) 3‑31-90
Сколько стоит: басплатно! Проката нет
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Стадион "Центральный". Гусь-Хрустальный
Общая информация: центральный и самый главный стадион города. Удобный режим работы и отличный лед!
Адрес: Гусь-Хрустальный, Интернациональная улица, 11
Сайт: http://gus-info.ru/org/1375
Режим работы: будни с 14:00 до 22:00, в выходные с 11:00 до 22:00.
Телефон: +7 (49241) 3-21-40.
Сколько стоит: одно посещение – 40 рублей. Прокат – 60 рублей, гардероб – 30 рублей
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Спорткомплекс имени А.В. Паушкина. Гусь-Хрустальный
Общая информация: лед достаточно ухоженный и подготовленный в том числе и для профессиональных занятий.
Адрес: Гусь-Хрустальный, улица Кравчинского, 4А
Сайт: http://paushkina.ru
Режим работы: будни с 08:30 – 16:00, в субботу – до 21:00, а в воскресенье до 13:00.
Телефон: + 7 (49241) 2-36-62.
Сколько стоит: бесплатно! Проката нет
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