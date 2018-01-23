Где покататься на коньках во Владимире

Пока капризная погода позволяет, от зимы нужно получить все 33 удовольствия! Один из первых пунктов в этом списке, безусловно, катание на коньках. Во Владимире есть несколько отличных катков:

Открытый каток в парке Пушкина

открыт для катания: пн – вс

прокат коньков: 100 р.

залог: за детские коньки – 1.000 р., за взрослые – 1.500 р.

катание на льду: 20 р.

дети и студенты – бесплатно

Открытый каток “Лыбедь”

открыт для катания: пн – вс

прокат коньков: 50 р.\ч

залог: за детские коньки – 1.000 р., за взрослые – 1.500 р.

катание на льду: 150 р.

Открытый каток “Пингвин”

открыт для катания: пн – вс

прокат коньков: бесплатно

залог: нет

катание на льду: 100 – 200 р. (в зависимости от дня недели)

дети до 5 лет – бесплатно

Открытый каток “Ералаш”

открыт для катания: пн – вс

прокат коньков: 50 р.

залог: за детские коньки – 1.000 р., за взрослые – 1.500 р.

катание на льду: дети до 5 лет – бесплатно

дети с 6 лет до 12 лет – 100 р.

взрослый с 13 лет – 200 р.

Закрытый каток “Полярис”

открыт для катания: сб и вс

прокат коньков: 50 р.\ч

залог: нет

катание на льду: 200 р.\ч

дети до 7 лет – бесплатно

Открытый каток в парке “Дружба”

открыт для катания: пн – вс

прокат коньков: 80 р.\ч

залог: за детские коньки – 1.000 р., за взрослые – 1.500 р.

катание на льду: бесплатно

Также залиты 16 хоккейных кортов во дворах города, сообщили prizyv.ru в спортивном Центре “Молодежный”. Катание на них бесплатное.

А как вести себя на льду, как лучше одеться и как научиться правильно падать, чтобы катание на коньках приносило только удовольствие, с нами поделилась тренер по фигурному катанию Юлия Тихонова: