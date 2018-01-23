Где покататься на коньках во Владимире

Пока капризная погода позволяет, от зимы нужно получить все 33 удовольствия! Один из первых пунктов в этом списке, безусловно, катание на коньках. Во Владимире есть несколько отличных катков:
Открытый каток в парке Пушкина
открыт для катания: пн – вс
прокат коньков: 100 р.
залог: за детские коньки – 1.000 р., за взрослые – 1.500 р.
катание на льду: 20 р.
дети и студенты – бесплатно
Открытый каток “Лыбедь”
открыт для катания: пн – вс
прокат коньков: 50 р.\ч
залог: за детские коньки – 1.000 р., за взрослые – 1.500 р.
катание на льду: 150 р.
Открытый каток “Пингвин”
открыт для катания: пн – вс
прокат коньков: бесплатно
залог: нет
катание на льду: 100 – 200 р. (в зависимости от дня недели)
дети до 5 лет – бесплатно
Открытый каток “Ералаш”
открыт для катания: пн – вс
прокат коньков: 50 р.
залог: за детские коньки – 1.000 р., за взрослые – 1.500 р.
катание на льду: дети до 5 лет – бесплатно
дети с 6 лет до 12 лет – 100 р.
взрослый с 13 лет – 200 р.
Закрытый каток “Полярис”
открыт для катания: сб и вс
прокат коньков: 50 р.\ч
залог: нет
катание на льду: 200 р.\ч
дети до 7 лет – бесплатно
Открытый каток в парке “Дружба”
открыт для катания: пн – вс
прокат коньков: 80 р.\ч
залог: за детские коньки – 1.000 р., за взрослые – 1.500 р.
катание на льду: бесплатно
Также залиты 16 хоккейных кортов во дворах города, сообщили prizyv.ru в спортивном Центре “Молодежный”. Катание на них бесплатное.
А как вести себя на льду, как лучше одеться и как научиться правильно падать, чтобы катание на коньках приносило только удовольствие, с нами поделилась тренер по фигурному катанию Юлия Тихонова:
Обсуждение 8
Я катаюсь только в Полярисе, остальные катки просто опасны для здоровья, лед непонятно какой и вечно эти бешеные подростки носятся
Мне руку однажды прищемило, месяц лечила. А подруга ногу сломала. Вот такие дела. Больше мы не ходим.
Всегда катаюсь на “Пингвине” и мне ооочень нравится! Тем более, что коньки в прокат там дают бесплатно))
А я вообще не катаюсь. Падаю очень
Николай, теперь будете падать ПРАВИЛЬНО)
А в каких дворах есть катки? Бесплатные?
А вы знаете, что брать залог деньгами или документами за прокат инвентаря – это незаконно!!?
Подробный перечень дворов можно найти тут: http://www.vladimir-city.ru/news/main/961843/?sphrase_id=3824856