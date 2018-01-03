Уходим от дяди в новом году

Ещё не поздно сделать себе один из лучших подарков на Новый год. Потратьте полчаса и посмотрите истории этих молодых людей. Их не “заряжал” деньгами папа, они не устраивали дрифт на “бэхе” у стен проплаченного университета, не ввязывались в продуманную за них франшизу, выплачивая роялти, съедающее половину прибыли. Они всё сделали сами и сейчас пожинают плоды своих трудов. Звучит банально, но речь о достойном заработке, хорошем будущем и огромном желании идти на работу. Подарите всё это себе, огорчите дядю, на которого работаете.

Квасная идея

Джунгли зовут!

Прыжок в большой бизнес

Стройка жизни

Гостеприимный бизнес

Всё сам

Бизнес-чаяние

“Всё правильно сделал!” (с)

Всё, теперь ваша очередь!