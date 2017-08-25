Отстоять дома в Андреево пожарным помогли уфсиновцы

Сотрудники пожарной части ИК-10 УФСИН России по Владимирской области совместно с сотрудниками МЧС отстояли от огня дома в поселке Андреево.

Накануне там загорелись хозяйственные постройки, расположенные в непосредственной близости от жилых домов.

На помощь пожарным поспешили сотрудники пожарной части ИК-10 УФСИН России по Владимирской области. Это женская колония в поселке Ликино.

В пресс-службе регионального УФСИН разъяснили, что в подобных случаях спасатели привлекают к тушению пожара сотрудников ведомственной пожарной охраны исправительных учреждений.

Когда огнеборцы прибыли на место пожара, огонь уже подбирался к домам жителей, счет шел буквально на минуты. В результате совместных слаженных действий двух ведомств огонь был потушен. Удалось избежать и человеческих жертв, и больших материальных потерь.

К слову, с начала года это уже седьмой выезд пожарных ИК-10 на тушение возгораний в Судогодском районе.

Фото: http://33.фсин.рф/news/detail.php?ELEMENT_ID=338126