Улица Девическая во Владимире станет пешеходной через год

На Девической расширят тротуары, вместо нынешней проезжей части дороги сделают променад со множеством передвижных тематических зон. К примеру, если нужно будет провести концерт молодежной группы, выступления команд КВН, то на центральном променаде выставят сцену для артистов и стулья для зрителей. Если объявят детский праздник – тут же разместят мобильные карусели, батуты, экран для просмотра мультиков.

Проект переформатирования улицы Девической под «пешеходку» разработали столичное консалтинговое бюро «Стрелка» и администрация города Владимира.

На фотопроектах от КБ «Стрелка» нет фонтана и стационарной детской площадки, которые в своем проекте разместил владимирский архитектор Кирилл Тихонов. За его работу отдали свои голоса большинство жителей областного центра. Зато на месте проезжей части по бокам от променада планируют разместить множество лавочек, утопающих в зеленых кустарниках и газонах.

Пока уцелела фигура владимирского тяжеловоза. На пешеходной зоне нашлось место для инсталляции колокольни Княгинина монастыря, которую воссоздавали по историческим справкам, потому что до настоящего времени она не сохранилась.

Старший антрополог центра городской антропологии КБ «Стрелка» Анастасия Ерёмина:

Сегодня на расширенных тротуарах стоят машины. Водителям так удобно.

Но ведь это исторический центр. Кроме того, на пешеходной улице Девической должна быть информационная навигация.

Парковку для машин перенесут в сторону улицы Княгининской. Её оборудуют по-новому, число мест по сравнению с сегодняшней стихийной стоянкой увеличится.

Информационные табло и указатели собираются поставить как на подходе к Девической, так и непосредственно на ней.