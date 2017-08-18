Суздаль приглашает на Яблочный Спас

Владимиро-Суздальский музей-заповедник приглашает в Спасо-Евфимиев монастырь на празднование Яблочного Спаса, которое пройдет в предстоящую субботу, 19 августа.

Гостей праздника ждет насыщенная программа, включающая выступление творческих коллективов, мастер-классы и кукольное представление. На празднике также будет работать ярмарка, на которой можно приобрести мёд, яблоки и различные напитки.

Программа праздника:

По народному календарю празднование Яблочного Спаса проходит всегда в самый жаркий месяц лета во время уборки урожая. Дата празднования Яблочного Спаса не изменяется, из года в год он отмечается 19 августа. В этот светлый праздник православные верующие несут для освящения в храм плоды нового урожая. Чаще всего это яблоки и кулинарные изделия из яблок.

На этот же день приходится и празднование Преображения Господня. Оно посвящено событиям на горе Фавор, когда Иисус Христос во время совершения молитвы со своими лучшими учениками предстал перед ними в белых одеждах, излучающих яркий белый свет.

Фото: https://www.orfey.net/tury/yablochnyy-spas-v-suzdale.php