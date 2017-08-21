На барской пасеке отметили Медовый и Яблочный Спас

В старинном парке «Усадьбы двух генералов» в селе Павловское Ковровского района впервые отпраздновали Медовый и Яблочный Спас. Праздник меда для этого места отнюдь не символический – при бывшей генеральской усадьбе, рядом с усадебным парком и перелеском имеется восстановленная барская пасека с полусотней ульев.

Там даже в нынешний, далеко не самый урожайный год, по предварительным оценкам, будет получено не менее тонны меда различных сортов.

Участники праздника в полной мере могли насладиться этим медовым изобилием, хотя возможностью поугощаться вволю медом самых различных сортов, само собой, не ограничивались.

Что же касается пищи духовной, то главным действом стала двухчасовая концертно-игровая программа владимирского ансамбля народной музыки «Вишенка», которая никого не оставила равнодушным. Гости усадьбы подпевали артистам, танцевали вместе с ними и участвовали в веселых конкурсах.

Все желающие могли показать свою сноровку в стрельбе из лука, обозреть живописные усадебные окрестности из коляски, которую резво катил вороной жеребец, получить свой экспресс-портрет от разместившегося в парковых аллеях десанта художников, приобрести всевозможные сувениры и обереги и т.д.

На память можно было запечатлеть себя и своих близких в костюмах и мундирах прошлых веков, при желании – с саблей или шпагой наголо и с ружьем времен Кутузова и Багратиона в руках.

От зноя можно было скрыться и в генеральском кабинете – лучшей из трех экспозиций музея, где вся обстановка примерно двухвековой давности и среди старинных гравюр и книг, рядом с мебелью времен наполеоновских войн из карельской березы и палисандрового дерева почему-то всегда нежарко и как-то по особенному уютно.

И уж совсем прохладно и даже холодно было под сводами только что полностью отремонтированного 200-летнего павловского храма, где литургию отслужил его настоятель священник Симеон Кравченко.

Несмотря на то, что в тот же день в 33-м регионе практически одновременно проходило много интересных праздничных мероприятий, в «Усадьбу двух генералов» приехало немало гостей, причем не только из Коврова и района, но и из Владимира, Вязников, Гороховца, Камешково и даже из Санкт-Петербурга.

Судя по добрым словам в «Книге отзывов», «Павловские Спасовки», как назвали этот праздник сами организаторы, вполне удались. Если первые гости прибыли в усадьбу еще до 11 часов, то последние разъехались лишь в пятом часу. Скорее всего, подобный праздник в «Усадьбе двух генералов» станет традиционным.