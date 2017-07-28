На пляже Семязино отдыхающие «засекли» пивной вагончик

Социальные сети облетели фотографии с водоёма Семязино в во Владимире. На них – машина с вместительным кузовом и надписью «ПИВО». Боковой борт открыт, и оттуда из цистерн разливается в бутылки пиво и квас.
Правда, около машины не видно покупателей. Но ни у кого из участников обсуждения поста в соцсетях не возникло сомнений в том, что торговля всё же ведется.
Нам удалось связаться с владельцем машины. Его зовут Михаил. Он уверил «Призыв», что пиво не продаёт, а просто потребляет вместе с многочисленными приятелями.
– Со мной отдыхают друзья: парни, дамы – всех угощаю. А за деньги не продаю. Квас у нас очень вкусный, – нахваливал свой ассортимент Михаил.
Впрочем, как выяснилось из разговора, за пределами пляжа щедрый отдыхающий всё же зарабатывает именно продажей пенных напитков. Держит секцию на улице Ноябрьской.
О своём же весьма ярком автомобиле Михаил сообщил, что на этом экземпляре марки «ВИС» на базе отечественного «ВАЗа» он исколесил всю Россию. Машина приметная, все сразу внимания обращают.
– Вот и наговаривают лишнего! – заключил предприимчивый и веселый автовладелец.
Кстати, если за уличную торговлю без разрешений нарушителям грозит штраф, то за нелегальную продажу алкоголя уже «светит» уголовная ответственность.
Фото группы “Подстушано Автомобилистов” сети “Вконтакте”
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