Пожарные спасли любителя покурить в постели

Первый звонок о возгорании в доме № 10 по улице Мира в Собинке поступил на пульт диспетчера пожарно-спасательной части № 78 25-го июля около 10 часов утра. Люди жаловались на запах дыма из квартиры, расположенной на первом этаже.

Прибывший на место пожарный расчет обнаружил, что в указанной квартире на плите горели остатки пищи. При этом хозяев дома в этот момент не было. Благодаря бдительности и своевременной реакции соседей пожара удалось избежать.

Но спустя два дня в 10.30 жильцы этого же дома вновь позвонили в службу спасения и сообщили, что чувствуют запах дыма на той же лестничной площадке. В этот раз источник задымления находился в противоположной квартире.

Прибыв на место, пожарные увидели, что из окна квартиры валит дым. На балконе находился мужчина, который пытался спастись на воздухе от едкого дыма. Организовав звено газодымозащитной службы, пожарные с помощью спасательного устройства вывели пострадавшего на свежий воздух.

Через несколько минут удалось ликвидировать и сам пожар. В комнате выгорел диван и спальные принадлежности. Позже было установлено, что хозяин квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул с непотушенной сигаретой, после чего и произошел пожар.