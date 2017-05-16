Сегодня в 14.32 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС РФ по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в высотке на Верхней Дуброве, 38-в во Владимире.

Через 5 минут на место прибыли пожарные подразделения. Было установлено, что горит квартира на 7-м этаже. Пожарные приступили к незамедлительной эвакуации жителей и тушению пожара.

Из квартиры, расположенной на этаж выше, пожарные при помощи спасательных устройств вывели женщину и девочку, таким образом, спасли жизнь двух людей. Кроме них из дома были эвакуированы 15 человек.

К сожалению, на пожаре было обнаружено тело погибшего мужчины. Причины гибели устанавливаются.

Пожар был ликвидирован в 15.22. К ликвидации пожара от МЧС России привлекались 31 человек и 11 единиц техники.

Сейчас изучаются причины, которые привели к возникновению пожара.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области