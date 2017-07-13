«Ашан» эвакуировали на полчаса

В 14.20 в управление МЧС по Владимирской области поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в торговом зале гипермаркета “Ашан” на Тракторной, 45 а. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, полиции, пожарные и “скорая”.

Вход в гипермаркет оцепили, покупателей вывели из здания, у служебного входа толпились работники гипермаркета. По словам продавцов, в торговом зале была обнаружена бесхозная сумка.

Чуть позже к зданию подъехали кинологи с собакой. По данным сотрудников УМВД, взрывоопасных предметов обнаружено не было.

После обследования подозрительного предмета спецслужбы начали разъезжаться, а “Ашан” открыл свои двери для посетителей. Сейчас гипермаркет работает в обычном режиме.