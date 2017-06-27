Браконьера из Меленок поймали в заказнике на Оке

Сотрудниками Владимирского ЛО МВД России на транспорте был задержан житель Меленковского района, который ловил рыбу при помощи запрещенных средств в период нереста.

Сообщается, что на своей лодке он приплыл на 285 км реки Ока, являющийся территорией государственного природного комплексного (ландшафтного) заказника регионального значения «Окский береговой». Это особо охраняемая природная территория, расположенная в районе деревни Малый Санчур Меленковского района.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.