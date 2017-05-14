У «Белого дома» вновь развернется кинотеатр

V Владимирский межрегиональный экономический форум, который стартует в областном центре 19 мая, будет сопровождать масштабная культурная программа.

В частности, на время проведения форума возобновятся открытые кинопоказы у здания областной администрации.

«На этой площадке все три дня форума каждый вечер будут организованы открытые кинопоказы. Поскольку форум в этом году посвящён вопросам развития туристической отрасли, мы собрали интересные фильмы и видеоролики об исторических городах Владимирской области, о крупных праздничных мероприятиях, об учреждениях культуры», – рассказала заместитель директора департамента культуры Алиса Бирюкова.

Впервые будут показаны фильмы «Сердце древнего Ополья» – о Юрьеве-Польском и «Вот такой он, Суздаль», снятый специально к 1000-летию города-музея. Кроме того, состоятся показы известных художественных картин, снятых в Суздале, – это «Женитьба Бальзаминова», «Метель» и «Финист Ясный сокол».

Посмотреть кино под открытым небом сможет любой желающий.

Фото: http://topbot.t30p.ru/post363593012/