У «Белого дома» примут без захода в регистратуру

В воскресенье, 9 апреля департамент здравоохранения администрации Владимирской области приглашает всех желающих протестировать свое здоровье. Оздоровительная акция приурочена к Всемирному дню здоровья, и все диагностические услуги будут абсолютно бесплатными.

Каждый желающий сможет измерить артериальное давление, пройти ЭКГ, измерить уровни сахара и холестерина в крови и получить консультацию по ведению здорового образа жизни у врача-терапевта. Кроме того, можно будет пройти тестирование своего организма на тренажерах Областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины.

Акция будет проходить с 10.00 до 15.00 на площади перед областной администрацией (г.Владимир, Октябрьский проспект, 21).

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