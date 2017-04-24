Grand Cherokee распоряжение губернатора не указ

Реклама нового Grand Cherokee способна вызвать скандал. Знаменитый внедорожник сняли не где-нибудь, а на заповедном боголюбовском лугу, куда – за редким исключением – запрещён въезд для любого вида транспорта. Репортаж о тест-драйве новой модели легендарного джипа, названный «Дорогу индейцам», появился на сайте «Газета.ru».

Согласно распоряжению губернатора области от 24.03.16 «Об образовании государственного историко-ландшафтного комплекса регионального значения «Боголюбовский луг – церковь Покрова на Нерли», запрещается проезд автомототранспорта по автомобильной дороге от железнодорожного моста через р. Нерль к церкви Покрова на Нерли, за исключением транспортных средств, используемых для обеспечения функционирования инфраструктуры храма, по специальным пропускам.

Новый Grand Cherokee, снятый в рекламных целях, едва ли появился под Боголюбово для того, чтобы удовлетворять нужды храма. Как сообщают сами инициаторы рекламной акции, тест-драйв «где-то между Владимиром и Суздалем» был организован именно в подтверждение нового респектабельного статуса машины.

Как стало известно редакции «Призыва», проехать на луг джипы смогли благодаря помощи директора комплекса «Боголюбовский луг» Владимира Андреева. Сам он объясняет, что был обманут: ему сказали, что пробег будет приурочен к годовщине Дня Победы, и что в подобных случаях иногда делается исключение для автотранспорта. Однако коллеги с «Зебра-ТВ» получили запрос о возможности проезда к храму Покрова – в нем нет ни слова про Победу, но говорится, что журналистский автопробег Владимир-Боголюбово-Иваново-Суздаль приурочен к 25-летию автомарки. Сам Андреев утверждает, что не знал о том, что автопробег проходит в рекламных, а не в патриотических целях – а также что не получил за разрешение ни копейки.

Между тем, явление Grand Cherokee под стенами белокаменного храма уже вызвало негативную реакцию уважаемых во Владимирской области людей.

«Несколько лет назад к знаменитому храму Покрова-на-Нерли возле Владимира вдруг начали строить автодорогу прямо по заповедному лугу, ссылаясь на «техническую необходимость», – сообщил в «Фейсбуке» экс-редактор газеты «Молва» Евгений Скляров. – Редакция нашей газеты несколько месяцев боролась против этого строительства. Как и следовало ожидать, мы проиграли. Но кто только не заверял клятвенно, что никакое начальство по этой дороге к храму ездить не будет! Традиционно здесь проходили только пешие экскурсии, и никакой «технической необходимости» в этой дороге не было. И вот результат: даже не начальство, а рекламщики и продавцы дорогих авто здесь раскатывают, да ещё и наврали коллеги в тексте, что ходили пешком».

«Ее (дорогу) несколько лет назад сделали, в стороне от тропы и довольно незаметно, – сообщает политолог Роман Ефстифеев. – Утверждали, что для технических нужд, типа машины всяких служб чтобы могли подъехать. А на самом деле ей начальство пользуется, чтобы ноги не топтать начальственные. И вот теперь для рекламы иностранных дорогих авто. Солидный Господь для солидных господ, как писал Пелевин».

Впрочем, голос владимирских общественников вряд ли станет серьёзным препятствием на пути нового позиционирования легендарного джипа. «В багажнике Grand Cherokee уже четвертого поколения теперь возят не странные шевелящиеся мешки, а мирные покупки из гипермаркетов, их владельцы больше не занимаются «бизнесом» – говорится в рекламном материале.

«Джип Широкий» изменился. В отличие от местных нравов.