По должникам возбудили 24 тысячи исполнительных производств

Акция ориентирована на погашение жителями региона задолженностей по различным категориям исполнительных производств. В этом году она проводится судебными приставами совместно с Владимирским филиалом ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Сообщается, что в период ее проведения, судебные приставы-исполнители проведут рейды по месту жительства должников, также будет организовано информирование граждан, собирающихся провести отпуск за пределами России. Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» в свою очередь обещает списать начисленные пени клиентам, погасившим задолженность в период с 24 апреля по 31 мая.

К слову, по данным судебных приставов, тема взыскания задолженностей за коммунальные услуги является достаточно актуальной для региона-33.

Только за первые три месяца текущего года было возбуждено 24 тысячи исполнительских производств в отношении жителей Владимирской области, не желающих оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Общий долг по ним составил более 324 млн рублей.

В отношении 707 граждан, долг которых за услуги ЖКХ превысил 27 млн рублей, вынесены постановления о временном запрете на выезд за пределы России, 41 должник ограничен в праве совершать сделки с своим транспортом и недвижимостью, у 213 должников арестовано личное имущество на сумму более 3 млн рублей.

По итогам первого квартала размер задолженности физических лиц за электрическую энергию перед Владимирским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» составил более 371 млн. рублей, а за тепловую достиг 645 млн рублей. При этом просроченная задолженность, то есть та, которая может быть взыскана в судебном порядке, составляет порядка 40% от общего объема.

«При задолженности более чем в 10 тысяч рублей, в отношении должника в обязательном порядке выносится постановление о временном ограничении на выезд за пределы РФ, – сообщается на официальном сайте регионального УФССП России.

Для того, что избежать неприятностей и не отменять намеченные планы на отпуск, судебные приставы рекомендуют заблаговременно погасить образовавшийся долг.

Проверить наличие задолженности можно и самостоятельно. Для этого необходимо зайти на сайте Управления в информационный сервис «Банк данных исполнительных производств (www.r33.fssprus.ru). Здесь хранится информация обо всех исполнительных производствах, находящихся на стадии исполнения на территории Владимирской области. Сервис позволяет не только получать актуальную информацию о наличии долга, но и оплачивать его любым удобным для способом.

Фото: http://rusimperia-inf.ru/files/fev_16/ds.jpg