Предприятиям-должникам отключат электроэнергию

Долг коммунальных предприятий, осуществляющих поставку коммунального ресурса теплоснабжения и горячего водоснабжения, перед ПАО «Владимирэнергосбыт» за прошедший отопительный период вырос на 101 млн рублей и составляет на сегодняшний день 461,9 млн рублей. При этом в данной задолженности сумма в размере 249,4 млн рублей приходится на стоимость услуг по передаче электрической энергии по сетям сетевой организации.

Ресурсоснабжающую организацию тревожит и тот факт, что даже в прошлом добросовестные потребители попадают в список должников.

По данным пресс-службы “Владимирэнергосбыт”, многие коммунальщики довольно продолжительное время «копят» свои долги, пользуясь категорией «неотключаемых» в силу норм закона потребителей. Так, ОАО «АКС» («Александровские коммунальные системы») за 20 месяцев задолжало за электроэнергию 80,4 млн рублей, Струнинское ОАО «СТВК» в течение 16 месяцев накопило долг в 30 млн рублей, МУП «Тепловые сети» Муромского района за 8 месяцев должны 24,7 млн рублей, УМП Ковровского района «Нерехта-Жилсервис» долг в размере 21 млн рублей накопило за 38 месяцев.

В связи с этим, с окончанием отопительного периода «Владимирэнергосбыт» планирует ограничить режим потребления электрической энергии в отношении потребителей, поставляющих тепловую энергию.

«Мы понимаем, что это усложнит проведение ремонтных работ теплоснабжающими организациями при подготовке к следующему отопительному сезону, – говорит генеральный директор ПАО «Владимирэнергосбыт» Александр Белозерских. – Но накоплены беспрецедентные долги за электроэнергию, и на сегодняшний момент нет понимания, когда они будут погашаться».

Ресурсоснабжающая организация сетует и на то, что некоторые предприятия напрочь забыли о законах рыночной экономики, базирующихся на товарно-денежных отношениях, и бесплатно потребляют электричество, прикрываясь населением своих территорий, которому поставляют тепло и горячую воду. Так, о задолженности МУП Вязниковского района «Коммунальные системы» впервые зашла речь три года назад. На протяжении всего этого времени «Владимирэнергосбыт» ежемесячно информировало органы власти, как области, так и администрацию района, о проблемах, связанных с неплатежами по поставленным энергоресурсам в отношении данного предприятия. Сейчас его долг приближается к 90 миллионам рублей, за 33 неоплаченных месяца из МУПа выведен ликвидный имущественный комплекс, но никаких действий по оплате, прежде всего, со стороны районной администрации так и не принимается.

Хромает платёжная дисциплина и у ООО «Вязники Энергия», которое по концессионному соглашению частично взяло на обслуживание объекты Вязниковских «Коммунальных систем», а на конец отопительного сезона накопило долг за потреблённую электроэнергию в 23,7 млн рублей.

«Не отстают» от организаций тепловой сферы и предприятия, поставляющие холодную воду в дома граждан, в учреждения и на предприятия области. На сегодня задолженность данных потребителей составляет 343 млн рублей. В «передовиках»-неплательщиках МУП «Водоканал» (г. Муром) с задолженностью более 81,77 млн рублей, ООО «ВодКанал» (г. Карабаново) с долгом свыше 26,7 млн рублей.

«Вообще в области складывается странная ситуация, когда некоторые предприятия-должники за электроэнергию при аресте счетов как-то умудряются рассчитываться с другими поставщиками и контрагентами», – отмечают в пресс-службе поставщика электроэнергии.



Не уменьшил свою задолженность за отопительный период и федеральный бюджет. Структуры МВД, колонии, воинские части на сегодняшний день должны 62 млн рублей.

Длительное время не гасят долги промышленные предприятия, отключение которых невозможно из-за субабонентов, находящихся на прямых расчетах с «Владимирэнергосбытом» и являющихся добросовестными потребителями. Среди них ООО «Зона регулируемого развития ВТЗ», ОАО «Завод Автоприбор», ООО «Камешковотепло» (ООО «Детская одежда»).

Это привело к тому, что в этом году «Владимирэнергосбыт» снова обратился к ПАО «МРСК Центра и Приволжья» с вопросом о строительстве обходных линий, чтобы иметь возможность ограничивать неплательщиков не в ущерб другим потребителям.

“В целом же сегодняшние неплатежи предприятий и организаций ухудшают состояние всей региональной энергетики. Составляющая часть, более 50%, во всех платежах ПАО «Владимирэнергосбыт» – это средства, направляемые сетевой компании. И если имеется недоплата ресурсоснабжающей организации, значит, недополучает финансирование и сетевая компания, – уточняют в пресс-службе сетевой компании. -А как раз в этом году ПАО «МРСК Центра и Приволжья» планирует проведение большого объёма работ на электрических сетях региона, чтобы улучшить качество и надёжность энергоснабжения”.

«Владимирэнергосбыт» в очередной раз обращается к региональной власти с просьбой садиться за стол переговоров, чтобы совместными усилиями решать жизненно важные вопросы о бесперебойных и качественных поставках электроэнергии во Владимирской области.

Фото: http://riabir.ru/lenta/novosti/