Хоронить Ленина нельзя оставить

Депутаты Госдумы о ЛДПР и «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, который, в случае его принятия, позволит захоронить тело Владимира Ленина. Эта новость сегодня облетела все федеральные СМИ и вышла в топ самых популярных в федеральных агрегаторах новостей.

По сообщению ТАСС, авторами инициативы выступили члены фракции ЛДПР Владимир Сысоев, Иван Сухарев, Александр Курдюмов, а также единороссы Евгений Марченко и Николай Брыкин.

По словам авторов инициативы, законопроект приурочен ко дню рождения вождя большевиков 22 апреля.

Формально речь идет о внесении поправок в федеральный закон «О погребении», которыми предлагают установить порядок перезахоронения исторических личностей.

«Согласно поправкам в закон «О погребении» мы предусмотрели создание межведомственной комиссии, которая будет заниматься вопросом перезахоронения останков исторических личностей. Речь идёт о лидере большевиков Владимире Ленине, юридические основания для перезахоронения которого сейчас отсутствуют в правовом поле. Внесённый законопроект должен восполнить юридический пробел и наконец поставить точку в деле Ленина. Большинство граждан России поддержат такое решение», – цитирует телеканал RT Владимира Сысоева.

По сообщению газеты «Коммерсант», авторы инициативы утверждают, что такое решение поддержит и Русская православная церковь. Однако на самом деле ранее в РПЦ заявляли о необходимости захоронить пребывающее в Мавзолее у кремлевской стены тело Владимира Ленина, когда для этого будет достаточно предпосылок.

Депутат Госдумы Евгений Ревенко, представляющий интересы жителей в том числе и Владимирской области, сообщил федеральным СМИ, что депутаты от “Единой России” Марченко, Брыксин и Бахматьев на самом деле только присоединились к законопроекту. «Ни с фракцией, ни с партией они не советовались и не обсуждали. Это значит, что никаких перспектив она не имеет», – отметил Ревенко.

По его мнению, фракция стремится обсуждать законодательные инициативы, которые направлены не на раскол, а на укрепление согласия в обществе. Подобный законопроект, по словам Ревенко, вызывает “по меньшей мере недоумение”.

«Призыву» удалось получить комментарий бывшего сенатора и экс-депутата Заксобрания Владимирской области от КПРФ Александра Синягина. По его мнению, сама идея принятия такого законопроекта «категорически отрицательная».

«Президент говорит о достижении согласия и консолидации, а отдельные люди вносят такие законопроекты. Получаются, что они думать не умеют и не понимают даже своего президента? – отметил Синягин. – Люди, которые это предлагают, круглые идиоты. Я вчера смотрел статистику. 56% людей в стане против такого шага. Для чего людей на уши ставить, обстановка и так напряженная?».

Также «Призыв» попытался связаться с лидером владимирских ЛДПРовцев Владимиром Сипягиным. Тот сообщил, что ему ничего не известно о подготовленном депутатами Госдумы законопроекте, так как обычно читает новости вечером, а затем попросил прислать ссылки на публикации федеральных СМИ. Разумеется, такие ссылки мы направили, после этого Владимир Владимирович оказался недоступен для звонка.

Кстати, тот же «Коммерсант» сообщил, что на этом “антиленинские” идеи либерал-демократов не закончатся: депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев уже направил на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко запрос с призывом рассмотреть вопрос демонтажа Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади.

Фото http://itd2.mycdn.me/ image?id=839397162114&t =20&plc=WEB &tkn=*sUZhaSc NkS_ZK2i7S68SIWxSVkE

