ВТБ выплатит материальную помощь родственникам погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем

Банк ВТБ принял решение о выплате материальной помощи родственникам погибших в авиакатастрофе ТУ-154 25 декабря 2016 года над акваторией Чёрного моря.

Единоразовые выплаты денежных средств будут произведены семьям 92 погибших, при этом налог на доходы физических лиц банк оплатит самостоятельно. В настоящий момент в банк поступили 64 письма-обращения, денежные средства перечислены 54 семьям.

Для оформления материальной помощи необходимо позвонить по телефону:

8 (495) 775-54-54 добавочный 1-57-86.

Фото: http://7kun.kz/32044/