Дети с ДЦП могут пройти бесплатную реабилитацию в Ессентуках

Реабилитация предусмотрена для детей с ДЦП. Срок восстановительного лечения – 14 дней. Доставка пациентов в научно-клинический центр – в сопровождении родителей (законного представителя). Как поясняет пресс-служба регионального департамента здравоохранения, расходы на проезд компенсирует Фонд социального страхования.

Сообщается также, что Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр ФМБА России – это объединение нескольких крупных санаторно-курортных, медицинских и научно-исследовательских учреждений. Здесь созданы все условия для наиболее полного оздоровления и реабилитации пациентов. Организовано проживание в комфортных условиях в двухместных номерах вместе с родителями. Заезд – в течение всего года каждые две недели.

По вопросам направления на реабилитацию необходимо обратиться в департамент здравоохранения. При себе необходимо иметь амбулаторную карту с подробным описанием неврологического статуса ребенка.

Дополнительная информация – в отделе детства и родовспоможения департамента здравоохранения по тел. 8 (4922) 77-85-96.

Фото: http://www.riakchr.ru/spetsialisty-iz-raznykh-ugolkov-strany-soberutsya-v-odnom