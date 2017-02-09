В Муроме будут развивать искусственный интеллект

Муромский филиал ВлГУ в течение трёх лет получил 15 миллионов рублей на инновационное развитие вуза.

Проект «Разработка и исследование методов визуального внимания на основе структурного комплексирования разнородных признаков цифровых изображений» был отобран Министерством образования и науки России из более чем двух с половиной тысяч заявок, – сообщает портал «Муром 24».

Как пояснили в вузе, речь идёт об исследованиях в сфере искусственного интеллекта. Муромские ученые хотят научить компьютер видеть и воспринимать образы, как человек. Например, в медицине, проанализировав тысячи рентгеновских снимков, компьютер распознает проблемные места и на них укажет врачу. В дефектоскопии машина обнаружит участки с посторонними объектами, в аэрофото/космической съёмке – изменения на снимках.

Над воплощением проекта будет работать большой научный коллектив. Максимальный срок реализации – три года.

По словам директора МИ ВлГУ Нины Чайковской, сотрудники института занимаются научной деятельностью в различных отраслях. Это ранняя диагностика онкологических заболеваний в медицине, упрочнение металлов в машиностроении, исследование природных сред.

Итоги всей разноплановой научной работы муромского вуза будут подведены 17-го февраля на традиционных «Зворыкинских чтениях».

Фото: http://i.huffpost.com/gen/906580/thumbs/o- ROBOTIC-ARM-MIND-CONTROL-facebook.jpg