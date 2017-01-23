В регионе участились случаи нападений на «скорую помощь»

По информации пресс-службы областного департамента здравоохранения, на улице 850-летия медики столкнулись с неадекватным пациентом. Когда врачи попытались оказать пострадавшему первую медицинскую помощь, мужчина накинулся на сотрудников «скорой», повредил выездной чемодан и его содержимое и стал выкрикивать угрозы. Медикам удалось скрутить агрессивного пациента и в сопровождении наряда полиции доставить его в травмпункт. По словам врачей, от мужчины исходил стойкий запах алкоголя.

Похожий случай произошел возле дома №36 на улице Северной. Подвыпивший мужчина выразил недовольство по поводу припаркованного автомобиля «скорой» якобы в неподходящем для этого месте. Между прохожим и водителем «скорой» вспыхнул конфликт, который перерос в драку.

У водителя скорой зафиксированы раны верхней губы и ссадины на лице. Кроме того, уличный дебошир разбил зеркало заднего вида и боковое стекло автомобиля «скорой помощи». Этим случаем займутся правоохранительные органы, в настоящее время идет доследственная проверка.

В облздраве отмечают: случаи, когда работники экстренной службы сталкиваются с агрессией, не единичны. 18 января, в Коврове, на улице Строителей, 5 подвыпивший пациент с жалобами на боль в ноге также напал на водителя «скорой». В момент, когда водитель помогал пострадавшему дойти до приемного отделения Центральной городской больницы, пациент нанес ему два удара в лицо и в грудь.

В июне прошлого года в Гороховецком районе произошел еще один подобный случай. Напомним, что тогда на загородной трассе водитель легкового автомобиля заблокировал автомобиль «скорой» и стал угрожать физической расправой медикам. Возбуждено уголовное дело «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В связи с участившимися случаями нападений на сотрудников «скорой» департамент здравоохранения обращает внимание жителей Владимирской области на недопустимость подобных действий и на их серьезные последствия. В условиях, когда от оперативности работы «скорой» зависят жизни людей, любой акт агрессии может привести к трагедии.

Фото: http://pro-muravlenko.ru/news/incidents