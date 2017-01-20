Прокуратура «застроила» кафе и фуры на дороге

Деревня Пестово Ковровского района находится на федеральной автотрассе М7 «Волга». Место бойкое. Удобное для придорожного сервиса. В самом Пестово – 38 постоянных жителей, зато есть большое кафе, которое пользуется популярностью водителей проезжающих авто. Для того чтобы тяжелые грузовики дальнобойщиков смогли без помех останавливаться около кафе, местный предприниматель устроил рядом обширную автостоянку.

Однако как оказалось, этот участок относится к категории земель сельхозназначения. Когда-то в тех местах в течение длительного времени хозяйствовал колхоз «Новая жизнь». Однако хотя это хозяйство и благополучно выжило, превратившись в ООО, земля при Пестово находится за десяток километров от центральной усадьбы данного хозяйства (в селе Крутово) и потому давно не востребована.

К тому же немалая часть прежнего посевного клина приходится на долю невостребованных земельных паев, которые местная сельская администрация в судебном порядке только пытается вернуть в муниципальную собственность. Тем не менее, формально закон оказался нарушен, так как на потенциальной ниве автостоянки устраивать категорически запрещается.

Пока хозяина парковки для большегрузов оштрафовали на 10 тысяч рублей по представлению Ковровской прокуратуры. Нарушение закона предписано устранить. А фурам, водители которых захотят перекусить, теперь вместо приспособленной парковки, видимо, придется вставать вереницей прямо на обочине, что неудобно и небезопасно. Видимо, не зря по латыни поговорка, которая, что называется, к месту звучит в русской транскрипции как «дура лекс…»

Справка. Еще полтора века назад после устройства Нижегородского шоссе селение Пестово неофициально именовалось Пестовские дворики – из-за обилия там постоялых дворов и трактиров, в которых останавливались и обедали возчики и пешие путники.