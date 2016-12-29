Бероев и Алферова навестили сирот в Кольчугино и Омофорово

– К сегодняшнему путешествию мы готовились почти 2 месяца, – написали Егор и Ксения на странице проекта. – Однажды мы по секрету узнали, что дети в интернате написали письма Деду Морозу и решили помочь их желаниям исполниться. Рассказали всем друзьям о чем мечтают дети на сайте sbudetsa.ru и в соцсетях. Настоящие волшебники откликнулись на наш призыв и привезли подарки. Волонтеры упаковали их в красивую бумагу, и, наконец, сегодня мы отправились в путь.

На протяжении нескольких часов в актовом зале у нарядной елки дети получали именные поздравления от актеров и их друзей с наступающим Новым годом, а также подарки от Деда Мороза. В этот вечер никто не остался без внимания, у каждого ребенка появилась новая игрушка – кукла, конструктор, машинка, музыкальная книга, набор инструментов, набор для творчества, настольная игра. Все 240 воспитанников Кольчугинского интерната и 150 детей из Омофорово получили подарки от Деда Мороза.

– После того как прозвучали волшебные слова, зажглась новогодняя елка, Дед Мороз подарил детям подарки, а зал наполнился восхищением от свершившегося чуда, на душе стало тепло и уютно. От того, что так просто исполнить детскую мечту. Каждый человек, который поучаствовал в сборе, доставке, вручению подарков – настоящий волшебник, – прокомментировали организаторы акции.

Напомним: благотворительный фонд «Я есть» Егора Бероева и Ксении Алферовой помогает детям с особенностями развития. Фонд опекает несколько специализированных учреждений во Владимирской области: не только в Кольчугино и Омофорово, но и в Дубасово, Ратислово, суздале. Также актеры навещают детское отделение областной психиатрической больницы.

Фото: https://www.facebook.com/FondYaEst/photos/ a.360026170751186.92178.353674718052998/1150674981686297/?type=3&theater