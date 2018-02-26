С чего начинается баня: выбираем подходящую печь

Именно от качества и мощности печки зависит атмосфера в парилке. Можно купить готовое изделие у мужиков в гаражах или заказать у знакомого умельца, но тогда все риски вам придётся брать на себя. Дым вместо пара, слишком высокая или слишком низкая температура, прогоревшая стенка – эти проблемы станут очевидны, когда фундамент, стены и кровля вашей бани уже займут свои места.

Чтобы не ошибиться в выборе сердца для своей парной, рекомендуем перед покупкой хорошенько изучить вопрос. Но не ограничиваться советами из интернета, а пообщаться с грамотным специалистом.

Ольга Архипова, консультант компании “Мир дерева”

“Перед покупкой печи для бани очень важно провести все технические расчеты. Любые отклонения по мощности в них могут привести к тому, что даже дорогое и хорошее оборудование будет раньше срока выведено из строя. Оно в принципе не будет справляться со своими задачами. Избыток мощности приведет к тому, что баня будет прогреваться очень быстро, но вы получите только очень горячий воздух и холодные камни без пара. Если же, решив сэкономить, вы купите печь недостаточной мощности, ей все время придется функционировать на пределе. Баня будет прогреваться медленно, скорее всего в недостаточной степени, а выбранная вами печь, к сожалению, в таком режиме долго не протянет”

Объём помещения – не единственный критерий для выбора печки. Деревянные, кирпичные, блочные стены прогреваются по-разному. В магазин стоит приходить со списком ответов на вопросы консультанта. Когда вы вместе с ним составите примерное техзадание, можно переходить к выбору модели.

Знание характеристик своей будущей печки поможет вам не переплачивать за бренд. Чаще всего цены кусаются у финских Kastor, Harvia и Helo. В магазине “Мир дерева” вы можете найти продукцию воронежского завода “Ферингер”. Качество печей – не хуже, чем у финнов, а вот стоимость куда демократичнее.

Профессионалы советуют: определились с моделью – не спешите с покупкой! Выясните про выбранную печь всё, что сможете. Задайте максимум важных для вас вопросов консультанту в магазине. Расскажите ему, как конкретно вы собираетесь париться, чего ожидаете от этого процесса. Изучите опыт других владельцев, их несложно найти в интернете. После такой подготовки – смело берите. Пар у вас будет лёгким!

Автор: София Шепеля