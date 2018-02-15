Ищем ёмкости для рассады

Бывалые садоводы знают: уже в конце февраля нужно определиться с семенами, грунтом и, конечно, с ёмкостями для рассады. Последние можно по старинке делать из отживших свое пластиковых стаканчиков и коробок, а можно прогуляться в гипермаркет “Глобус” и выбрать там всё необходимое. О ценах, акциях и вариантах ёмкостей для рассады – в нашем стриме.
Основные виды ёмкостей для рассады:
Ящики для рассады и минипарники
Все яйца складывать в одну корзину нельзя, а высевать семена одного вида в один ящик или минипарник – еще как можно. Такой метод позволяет вырастить в разы больше сеянцев, чем при использовании индивидуальных стаканов. К плюсам данного вида тары можно отнести ее невысокую стоимость, которая начинается от 24 р.
Пластиковые стаканчики
Этот вид емкостей для рассады особенно популярен у садоводов, поскольку под него можно приспособить банки от сыра, сметаны, кефира и т.п. Главный недостаток таких самодельных контейнеров в том, что они круглые и различаются по размерам. Большое пространство у подоконника занято впустую. Найти недорогую и эргономичную альтернативу таким поделкам можно практически в любом магазине. Цена – от 2 р. за штуку
Пластиковые кассеты
Обратите внимание на эти удобные и недорогие емкости. Они легко подгоняются под нужный размер, долговечны и оснащены дренажными отверстиями. Всё удовольствие – от 40 р. за штуку.
Торфяные стаканчики
Биоразлагаемые торфяные стаканчики, которые можно высаживать прямо в грунт, сегодня – хит продаж. Прочны, безопасны, отлично пропускают воздух и воду, не позволяя корням растений “закисать”. Стоимость упаковки из 10 подобных изделий – 55 р.
Торфяные таблетки
Более продвинутой вариацией на тему торфа, являются таблетки, заранее обогащенные питательными веществами. При их использовании вам не потребуется проводить пикировку растений, они прямо в таблетках высаживаются в грунт. Данные изделия также отличаются превосходной воздухо- и влагопроницаемостью. Цена одной таблетки – 10 р.
Автор: София Шепеля
Обсуждение 10
Не думала, что какие-то штуки для рассады могут так симпатичненько выглядеть)
ну вот опять дома грязь будет от ящиков…от рассады никуда не деться…подарить что ли жене на 8 марта красивые ящики)))
а я буду руколлу выращивать на подоконнике!
Так подробно все рассказали и красочно, что мне тоже захотелось что-нибудь посадить! Тем более так все доступно по цене!!! Супер! Еду в Глобус!))))
Да-да!
Спасибо за материал! Как раз пора начинать готовиться к дачному сезону!
Удобные, и выглядят красиво, надо брать!
вещь нужная… наверное, надо брать
Реклама на призыв.ру хороша, а на призыв.тв еще лучше. Точно!
вы что, серьезно?