Ищем ёмкости для рассады

Бывалые садоводы знают: уже в конце февраля нужно определиться с семенами, грунтом и, конечно, с ёмкостями для рассады. Последние можно по старинке делать из отживших свое пластиковых стаканчиков и коробок, а можно прогуляться в гипермаркет “Глобус” и выбрать там всё необходимое. О ценах, акциях и вариантах ёмкостей для рассады – в нашем стриме.

Основные виды ёмкостей для рассады:

Ящики для рассады и минипарники

Все яйца складывать в одну корзину нельзя, а высевать семена одного вида в один ящик или минипарник – еще как можно. Такой метод позволяет вырастить в разы больше сеянцев, чем при использовании индивидуальных стаканов. К плюсам данного вида тары можно отнести ее невысокую стоимость, которая начинается от 24 р.

Пластиковые стаканчики

Этот вид емкостей для рассады особенно популярен у садоводов, поскольку под него можно приспособить банки от сыра, сметаны, кефира и т.п. Главный недостаток таких самодельных контейнеров в том, что они круглые и различаются по размерам. Большое пространство у подоконника занято впустую. Найти недорогую и эргономичную альтернативу таким поделкам можно практически в любом магазине. Цена – от 2 р. за штуку

Пластиковые кассеты

Обратите внимание на эти удобные и недорогие емкости. Они легко подгоняются под нужный размер, долговечны и оснащены дренажными отверстиями. Всё удовольствие – от 40 р. за штуку.

Торфяные стаканчики

Биоразлагаемые торфяные стаканчики, которые можно высаживать прямо в грунт, сегодня – хит продаж. Прочны, безопасны, отлично пропускают воздух и воду, не позволяя корням растений “закисать”. Стоимость упаковки из 10 подобных изделий – 55 р.

Торфяные таблетки

Более продвинутой вариацией на тему торфа, являются таблетки, заранее обогащенные питательными веществами. При их использовании вам не потребуется проводить пикировку растений, они прямо в таблетках высаживаются в грунт. Данные изделия также отличаются превосходной воздухо- и влагопроницаемостью. Цена одной таблетки – 10 р.

Автор: София Шепеля