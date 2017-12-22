«Монеткины» обучат школьников основам ведения бюджета

В России создано бесплатное мобильное приложение для школьников, обучающее основам ведения бюджета. Приложение «Монеткины» ориентировано на учащихся 2-8-х классов и позволяет научиться планировать доходы и расходы и вести личный бюджет. Запускается на мобильных телефонах Apple и Android.

Приложение «Монеткины» разработано компанией «ОСӠ» по заказу Министерства финансов Российской Федерации в ходе реализации совместного проекта Российской Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

Основная задача приложения «Монеткины» – научить вести бюджет с самого раннего возраста, что поможет воспитать более ответственное отношение к личным финансам с самого раннего возраста и станет залогом формирования поколения финансово грамотных и активных граждан.

Приложение можно бесплатно скачать в магазинах «App Store», «Google Play». На специально созданном сайте https://монеткины.рф можно ознакомиться с кейсами для учителей и родителей, которые помогут им в совместной работе с приложением с детьми.

Kомпания «ОСӠ» – российская IT-компания, основанная в 2007 году, – разработчик программных продуктов и сред, программно-аппаратных решений и цифрового контента в образовательной, научной и познавательной сферах.

Ссылка для скачивания приложения «Монеткины» в «AppStore» – здесь.

Ссылка для скачивания приложения «Монеткины» в «Google Play» – здесь.

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