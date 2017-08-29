Как мы уху ели!

Одним приятным августовским вечером берег Клязьмы недалеко от лагеря “Дружба” заволокло дымом. Правда, к очагу возгорания бросились не спасатели, а едоки. Вооружённые ложками, гости фестиваля брали приступом несколько площадок, на которых расположились мангалы и костры участников. Восемь команд (по числу сельских поселений Камешковского района) наглядно доказывали, что кипяток с консервой – это рыбный суп, а вот ароматное варево из сома, леща и осетрины – настоящая уха.

PS: редакция “Призыва” настоятельно рекомендует перед просмотром данного видео плотно поесть, чтобы иметь возможность сконцентрироваться на чём-то, кроме УХИ.