Владимирцы месяц живут без горячей воды

Уже почти месяц в доме №12 по улице Чайковского нет горячей воды. Каждый день его жители видят все новые объявления на подъездах. То их оповещают, что отключат горячую воду на весь день, то сроки внезапно продлевают на 5 дней, а потом и на всю неделю. Последняя дата на белых листах бумаги – 23 августа, то есть вчера.

Татьяна Иванова (имя и фамилия изменены), жительница дома:

У нас проблемы с горячей водой начались, когда начали заниматься ремонтом труб вокруг, сославшись на плановую замену больших труб теплоснабжения.

После этого очевидно для каких-то технологических работ повесили первое объявление, что горячей воды не будет на два дня. После этого горячую воду дали на несколько часов. Произошла технологическая поломка.

После этого объявление перевесили в тот же вечер, что до 23 августа до 17 часов. Но сегодня уже 24-е, а воды как не было, так и нет.

Представители АО «ВКС» утверждают, что отсутствие горячей воды в этом доме никак не связано с работами на внешних теплосетях, за которые отвечает компания. Проблемы исключительно внутри дома, а значит, все вопросы стоит адресовать управляющей компании.

Татьяна Кабанова, жительница дома:

Теплосети всегда отнекиваются. Пока с ними грубо не поговоришь. Грубо говорить мне уже надоело. Но я постоянно разговариваю грубо. С ненормативной лексикой. Только тогда они реагируют.

В данный момент я ходила в ЖЭУ, они обещали сделать. Сегодня все равно собиралась идти.

Татьяна Иванова (имя и фамилия изменены), жительница дома:

Проблема здесь на самом деле в том, что в нашем доме незаконно установлено технологическое оборудование, относящееся к другим домам и в том числе к другой управляющей компании.

Во «Владимирской управляющей компании» нас поспешили заверить, что воду дадут уже сегодня. Ранее коммунальщики выявили дефект в работе водонагревателя, и его якобы удалось устранить. Связывать поломку бойлера с тем, что через подвал этого дома проходят чужие коммуникации, директор управляющей компании не стал.

Михаил Сорокин, директор «Владимирской управляющей компании» (по телефону):

Эта схема сложилась с момента постройки дома. Такая ситуация присутствует на ряде домов.

Страшного в этом особо ничего нет, если сети находятся в нормальном состоянии.

А у них они в нормальном состоянии, если так часто ломаются?

Да, в нормальном.

Так, жители дома стали заложниками ситуации, в которой от них ничего не зависит. С ужасом они ждут наступления холодов. Ведь тогда та же неделя без горячей воды покажется вечностью.

Между тем, согласно СанПину, горячую воду запрещено отключать больше, чем на 8 часов в месяц, при этом единовременно – не больше, чем на 4 часа. И только при аварии на тупиковой магистрали людей могут отключить от водоснабжения на сутки.

Что касается, ремонтных и профилактических работ на тепломагистралях, то здесь законный перерыв – 14 суток, не больше. За защитой своих прав горожане вправе обратиться в Роспотребнадзор.

Автор: Елена Череменская

Фото: http://smolnarod.ru