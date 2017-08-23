На ликвидацию второй смены область потратит 5 миллиардов рублей

По предварительным расчетам, на ликвидацию второй смены Владимирская область в ближайшие 8 лет готова потратить почти 5 миллиардов рублей. Для этого регион стал участником федеральной программы «Содействие созданию в РФ новых мест в общеобразовательных организациях».

Ольга Беляева, директор департамента образования администрации Владимирской области:

Мы вступили в программу создание дополнительных мест. Это федеральная программа создания дополнительных мест для того, чтобы исключить возможность обучения детей во вторую смену.

В бюджете области, это тоже очень важно, на каждый год заложены 422 миллиона.

Это наша доля софинансирования на участие в федеральной программе по созданию дополнительных мест.

Сейчас в рамках программы уже завершается строительство школы-сада в селе Великодворье Гусь-Хрустального района. Первого сентября образовательное учреждение примет 300 школьников и 95 дошколят.

Завершается реконструкция или капитальный ремонт учебных учреждений в Коврове и Муроме. Параллельно в этом году начали строительство крупных школ в Кольчугино на 550 мест и в Собинке на 1000 мест.

Всего же в департаменте образования говорят о готовности построить в области к 2025 году 25 школ.

Ольга Беляева, директор департамента образования администрации Владимирской области:

К 2025 году проблема второй смены должна уйти. Мы должны ее решить. Это обязательство.

Это поручение, которое дано Президентом и которое мы не можем не выполнить.

В рамках программы нашей мы к 2025 году должны построить 25 образовательных организаций.

Автор: Полина Тарбеева

Фото: http://www.mukachevo.net