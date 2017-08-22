Жалоба признана необоснованной

21 августа 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «ТехПромСнаб» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку ленты конвеерной для нужд МУП «Владимирводоканал» города Владимира.

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в допуске к участию в указанном электронном аукционе заявке ООО «ТехПромСнаб» по причине несоответствия требованиям аукционной документации по позиции «Температура окружающего воздуха».

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «ТехПромСнаб» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.