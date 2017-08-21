«Летучий голландец» возвращается на Родину

С 16 августа по 10 сентября культурно-образовательный центр «Палаты» приглашает на выставку, посвященную уроженцу Владимирской губернии, одному из первых русских летчиков-асов Ивану Васильевичу Смирнову.

В Первую мировую с двумя приятелями он убежал из дома и поступил добровольцем в русскую императорскую армию. Уже в 19 лет он получил первую награду – Георгиевский крест. Был ранен, чуть не потерял ногу. Лечился в госпитале рядом с аэродромом – это соседство и определило его судьбу.

В 1915 году он окончил курсы авиаторов и был зачислен в эскадрилью знаменитого аса Александра Казакова. За два года сбил 12 самолетов врага, а сам не был сбит ни разу. После Октябрьской революции 1917 года он эмигрировал из России, а в 1920-1950-е годы стал гордостью европейской авиации.

По понятным причинам, ни в Советском Союзе, ни в России о легендарном летчике ничего не рассказывали: ни о его подвигах, ни о том, что в Голландии его именем названы улица и самолет. Но в 2015 году сотрудники владимирского музея узнали, что личный архив Ивана Смирнова, который летчик педантично вел в течение жизни, хранится в Национальном авиационном тематическом парке «Авиодром» в Голландии.

Сотрудничество между владимирским и нидерландским музеями привело к международному проекту по увековечению памяти Ивана Смирнова. В октябре 2015 года состоялась рабочая поездка владимирских музейщиков в Голландию с целью ознакомления с архивом Ивана Смирнова. Партнером проекта выступила авиакомпания KLM («Королевские Голландские Авиалинии»), безвозмездно предоставившая авиабилеты для полета по маршруту «Москва-Амстердам-Москва».

«Участие в проекте было особенно близко сердцу нашей авиакомпании, ведь Иван Смирнов стоял у истоков KLM и принес ей огромную славу, – сказал коммерческий директор KLM в России и странах СНГ Йорам Франзен. – Он начал летать в те годы, когда одиночный перелет был отважным поступком, а завершил свою карьеру, выполняя полеты на самом протяженном маршруте Амстердам – Джакарта. На тот момент это был самый длинный перелет в мире».

В 2016 году фонд «Русский мир» выделил Государственному Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику грант на издание альбома о летчике Смирнове и организацию фотовыставки. Под обложкой книги, изданной на русском и английском языках, объединены фотографии и документы Ивана Смирнова из фондов музея «Авиодром» и частных коллекций. А также приведены отрывки мемуаров Ивана Смирнова, опубликованных в Голландии в 1938 и 1947 годах.

В июне-июле 2017 года фотовыставка «Русский «летучий голландец» Иван Смирнов» была представлена в Москве, в Музее военной истории Российского военно-исторического общества. После завершения работы во Владимире материалы выставки и часть тиража книги будут переданы в голландский музей «Авиодром».