Мамы региона-33 ратуют за казённое молоко

Владимирские мамочки на сайте change.org собирают подписи с требованием вернуть молочные кухни. В области их закрыли почти 10 лет назад. С тех пор вместо молока, кефира и творожка беременные и кормящие женщины получают денежную компенсацию.

Положена она не всем, да и суммы небольшие. Например, на детей до года – 667 рублей, на двухлеток – 488, а на детей третьего года жизни – всего 363 рубля в месяц.

Авторы петиции подчеркивают, что выплаты положены только малоимущим. То есть на каждого члена владимирской семьи должно приходиться в среднем не более 9760 рублей.

Если представить семью из трех человек – мать, отец и ребенок, общий доход должен быть не более 29 тысяч рублей с копейками. Таким образом, число тех, кому положены выплаты на детское питание, стремительно уменьшается, хотя все малыши хотят есть.

– Не могу получить даже компенсацию за молочку, потому что доход семьи немного выше прожиточного минимума, – оставила комментарий под петицией Ольга Фролова из Кольчугино.

Владимирские мамы приводят в пример Москву, где молочные кухни все еще работают и доступны всем. Они предлагают перенять этот положительный опыт, открыв такие пункты не только в областном центре, но и в районах.

– Действительно чем мы хуже! Нам очень нужна молочная кухня! – подхватывает Вера Рыжих из Мурома.

В соответствии с нормами ФЗ №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (п. 4 ст. 39) нормы выдачи лечебного питания утверждаются уполномоченным на это федеральным органом исполнительной власти. В России такая мера социальной поддержки относится к региональным.

В регионах же ситуация с молочной кухней решается по-разному. Где-то, как во Владимирской области, она положена только малоимущим семьям. А, например, в Санкт-Петербурге молочных кухонь нет, вместо этого действуют детские карты, позволяющие родителям самостоятельно выбирать и приобретать необходимый минимум продуктов питания для детей.

Автор: Полина Тарбеева

Фото: http://razvitie-krohi.ru