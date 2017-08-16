Во Владимирской области «заморозили» нормативы по парковкам

Директор областного департамента строительства и архитектуры Сергей Коробкин заявил, что местные нормативы по парковкам, которые учитывают архитекторы при проектировании нового жилья, увеличиваться не будут. Более того, чиновник считает, что во Владимире парковок у новостроек более чем достаточно.

В профильном департаменте «Призыву» сообщили, что на новостройку на 1000 жителей по нормативу должно быть 425 парковочных места. Причем, 25% – это гостевые (бесплатные) парковки, а остальные 75% – многоуровневые стоянки или подземный паркинг.

К примеру, строящийся во Владимире жилой квартал у коллективных садов, посёлка РТС и реки Содышка рассчитан на 2929 человек. По проекту здесь организуют 542 гостевых и 1667 подземных парковочных мест. Бесплатных стоянок хватит каждой пятой семье, остальным придется либо парковаться вдоль дороги по Юрьев-Польскому шоссе,либо покупать подземный гараж.

А в квартале в районе Тумской и Диктора Левитана на 2723 жителя планируют организовать 162 гостевых (бесплатных) парковки и 611 мест в гаражном комплексе. Мест хватит каждой третьей семье.

Мнение руководителя строительного ведомстваедва ли совпадает с мнением большинства владимирских семей, уже заселивших новые многоэтажки.Для них ежедневным испытанием становится поиск места для ночлега своего авто. Парковочный вопрос мучает жителей микрорайона 8ЮЗ, Сновицы-Веризино, улиц Ставровской, Университетской, Студенческой, Мира.

– У нас получается, что город не для людей, а для машин. Горожане так рассуждают, что я хочу выйти из подъезда и сразу попасть в свою машину. Невозможно сделать, чтобы у каждого дома было такое количество парковок, – доказывал Сергей Коробкин. – Пора привыкать к тому, что есть подземные парковки. Цены на такие гаражи снизились.

Действительно, на сайтах застройщиков регулярно оповещают новоселов об акциях на места в подземных гаражах. Вместо недавних 800-900 тысяч рублей фигурируют суммы в 650-700 тысяч. Такие же цены предлагают и местные агентства недвижимости.

Но молодые семьи, покупающие однокомнатные или двухкомнатные малогабаритные квартиры в ипотеку и на этапе строительства, вряд ли могут себе позволить дополнительные расходы на подземный паркинг. Ведь зачастую и машины семьи приобретают в кредит. Как же быть с обязательствами властей обеспечивать молодых семей доступным жильем с готовой инфраструктурой? Вопрос риторический.