Жалоба ООО «РСК Групп» признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «РСК Групп»

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11 августа 2017 Комиссия  Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «РСК Групп» на действия заказчика при проведении запроса предложений на продолжение работ (II этап) по реконструкции здания МБОУ СОШ №1 г. Петушки.

Заявитель в своей жалобе указал, что на объекте, который является предметом запроса предложений активно ведутся работы неизвестной организацией.

Представитель заказчика и уполномоченного органа пояснил, что в соответствии с Постановлением администрации Петушинского района от 01.08.2017 была утверждена документация запроса предложений на продолжение работ (II этап) по реконструкции здания МБОУ СОШ №1 г. Петушки.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия Владимирского УФАС решила, признать жалобу ООО «РСК Групп», по доводам указанных в ней, необоснованной.

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